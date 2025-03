Lanazione.it - I cittadini: : "Chiediamo l’assemblea"

"Prendiamo atto della risposta del sindaco, ma non è sufficiente.un’assemblea". Lo dichiarano i residenti in via Santini che, con una petizione di oltre 70 firme, chiedono di ripristinare il doppio senso di marcia e se non è possibile di prendere in considerazione i loro suggerimenti per ridurre i disagi. Il sindaco Luca Benesperi, sul senso unico istituito in via Santini ha spiegato che è frutto di uno studio attento, iniziato nel precedente mandato "portato avanti insieme ai tecnici, ascoltando le decine diche ci avevano segnalato questa esigenza e che ci hanno ringraziato di questa scelta". Benesperi ha dichiarato di prendere atto della petizione e che l’amministrazione è disponibile a valutare alcuni accorgimenti utili a migliorare la situazione, fermo restando il senso unico.