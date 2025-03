Trevisotoday.it - I Basset Hound portano allegria

Leggi su Trevisotoday.it

La scorsa domenica, per tutta la domenica, è stato organizzato un amichevole ritrovo all' Agriturismo il Podere di questa simpaticissima razza di cane: i bassotti quelli cicciotti lunghi un metro per capirci, Flash il cane di Rosco di Hazard hai presente? Ecco.on Tour, così si.