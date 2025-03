Ilrestodelcarlino.it - I 77 mazzi di fiori sequestrati donati alle case protette per anziani

Nel corso di un ordinario controllo eseguito in centro città dalla Polizia Locale di Cesena sono stati rinvenuti 77di. La scoperta è avvenuta quando gli agenti hanno avvicinato una persona in bicicletta che trasportava idi. Alla vista della pattuglia il venditore abusivo si è dato immediatamente alla fuga, lasciando sia iche la bicicletta sul posto. Dopo aver redatto il verbale di rinvenimento, isono statie immediatamentedi Cesena. Un gesto che ha permesso di portare un sorriso e un po’ di colore agli ospiti delle strutture di assistenza e accoglienza, contribuendo così al benessere delle persone più fragili. L’amministrazione comunale di Cesena e la Polizia Locale ringraziano tutte le strutture perche hanno accolto questo bel gesto di solidarietà, mostrando come ogni azione, piccola o grande che sia, possa contribuire positivamente al miglioramento della qualità della vita per tutti.