Sololaroma.it - Hummels-Roma, storia al capolinea: Bilbao è fatale

Dieci partite per provare a chiudere nel miglior modo possibile. O almeno senza peggiorare la situazione. Ma di fatto, come riporta il Corriere dello Sport, latra Matse lasi è chiusa giovedì sera, con quell’erroreche è costato ai giallorossi l’Europa League e il sogno di tornare in finale, magari per alzare il trofeo.Un errore pesante, arrivato dopo appena undici minuti, con un passaggio molle e impreciso che ha vanificato tutto il lavoro svolto dalla squadra nella gara d’andata. Un match cheaveva guardato solo da spettatore per scelta di Ranieri. Ma l’infortunio di Celik ha stravolto i piani, costringendo il tecnico a schierare il tedesco dal primo minuto al San Mamés. Un’occasione per dimostrare la sua esperienza e il suo valore internazionale.