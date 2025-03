Formiche.net - Huawei, la Cina e i rischi per le democrazie europee. Come proteggersi secondo Terzi

è al centro di una nuova inchiesta per corruzione al Parlamento europeo. Quasi tutti gli arrestati dalle autorità belghe sono lobbisti legati proprio alla società cinese, sospettati di aver corrotto diversi europarlamentari per favorire gli interessi dell’azienda nell’Unione. Un caso che solleva interrogativi sulle vulnerabilità tecniche e politiche dell’UE. Ne abbiamo parlato con il senatore Giuliodi Sant’Agata, ex ministro degli Esteri e presidente della Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato.Laabbia conquistato una posizione dominante nelle nostre economie?ci è riuscita?Andando con ordine: la Repubblica popolare cinese in trent’anni di globalizzazione è riuscita a rendersi indispensabile alle nostre economie. L’obiettivo, se si guarda altutto ciò è accaduto, era fin da subito evidente: dominare le catene di approvvigionamento e condizionare le nostre scelte industriali ma anche politiche.