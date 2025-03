Ilfattoquotidiano.it - Ho tifato per l’elezione di Trump: così ha svelato il lato più becero dell’America

di Francesco VioliHoperdi, lo ammetto, non perché fossi un suo sostenitore – lo aborro quanto l’ananas sulla pizza – ma perché non ne potevo più della favoletta sulla più grande democrazia del mondo, che, guarda caso, sostiene l’unica democrazia del Medio Oriente e, sempre per caso, esporta democrazia con gli stessi mezzi da decenni, senza mai ammettere nemmeno l’insinuazione che l’ananas sulla pizza sia solo food porn.e la recente rielezione di Donaldhanno rivedinamiche e contraddizioni nascoste in bella vista da decenni. Mentre tutti continuavano a vedere gli Usa come il faro della democrazia e della libertà, l’ascesa diha messo in luce ilpiùin manieralampante che anche i ciechi riacquisterebbero la vista.