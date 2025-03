Ilfattoquotidiano.it - “Ho perso 11 chili in un mese e mezzo con la dieta Scarsdale, ma mai fare di testa propria con regimi alimentari così”: parla Johnson Righeria

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, all’anagrafe Stefano Righi, è salito sul palco di Sanremo 2025 per cantate L’Estate sta Finendo assieme ai Coma Cose. E ora, a Cook del Corriere della Sera, racconta come si è preparato, a 39 anni di distanza dalla precedente esibizione su quel palco ‘difficile’. Intanto, un regime alimentare rigido iniziato subito dopo la chiamata di Carlo Conti: “Sono stato a stecchetto per un. Ho seguito unaiperproteica che avevo già provato anni fa, la, altrimenti detta “dell’ultimo minuto”. Ogni tanto ho sognato qualche pagnotta croccante, vero, ma alla fine sono stato piuttosto bravo. Ho eliminato i carboidrati, ridotto i grassi e il consumo di vino, privilegiato alimenti altamente proteici e aumentato il consumo di bevande salutari. Poi mi sono fatto lunghe passeggiate.