Ho odiato mio padre ma dopo ho scoperto la verità Oggi che non c’è più vorrei dirgli qualcosa di brutto poi abbracciarlo | Marco Carta a Verissimo

Era il 2019 eveninva accusato di aver rubato delle magliette alla Rinascente di Milano. La vicenda divenne un caso mediatico e si risolse con l’assoluzione del cantante.sabato 15 marzo 2025,è stato ospite died è tornato su quella vicenda: “Le persone erano un po’ disorientate, la stampa faceva tanta confusionela notizia dell’assoluzione. Quello è stato un momento in cui mi sono sentito solo, giudicato, la mia voce non riusciva a coprire tutte le voci che la massa emetteva, le prime settimane non uscivo di casa, avevo il terrore di cosa sarebbe passato”, le parole del cantante ex Amici.Ma un passaggio importante dell’intervista con Silvia Toffanin ha riguardato anche il difficile rapporto con ilche poi si è, in qualche modo, chiarito: “Continuavo a chiedermi perché lui non avesse voluto conoscermi, sono stato geloso di tutti i miei compagni di classi alle elementari, perché io non avevo quello che avevano loro.