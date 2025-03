Hinterland | la spiegazione del finale del film

Leggi su Cinefilos.it

: ladeldelPresentato in anteprima al 74° Festival di Locarno e vincitore del Prix du public, ildel 2022è un pregiato thriller ambientato all’indomani del crollo dell’Impero austro-ungarico, negli anni Venti del Novecento. Diretto da Stefan Ruzowitzky (regista di Anatomy e Patient Zero), ilvanta infatti una grande cura nella messa in scena ed è debitore, nella fotografia, alla tradizione dell’espressionismo tedesco. Al di là di questi aspetti estetici, però, propone un duro racconto sui reduci di guerra e il loro venire completamente abbandonati ad un mondo che non riescono più a comprendere.Simile, per certi aspetti, al recente The Girl with the Needle – altroche fa riferimento all’espressionismo e agli orrori della guerra –è stato descritto da Ruzowitzky come un “Gabinetto del Dottor Caligari digitale”, dove lo stile visivo oscuro e contorto del– che riflette perfettamente la follia e il caos che affliggono Vienna – è un chiaro omaggio alespressionista tedesco per eccellenza, Il Gabinetto del Dottor Caligari (1920) di Robert Wiene.