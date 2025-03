Sololaroma.it - Hermoso, futuro in bilico tra Roma e Leverkusen: l’infortunio complica tutto

Mariopotrebbe aver già giocato la sua ultima partita con il Bayer. Il difensore spagnolo, in prestito dallafino a giugno, ha riportato un serio infortunio alla spalla durante il match di Champions League contro il Bayern Monaco, nel tentativo di contrastare Harry Kane. Un duro colpo non solo per il giocatore, ma anche per il suo, che ora appare più incerto che mai.Infortunio grave, riscatto a rischioSecondo quanto riportato dalla Bild, la gravità del problema ha impedito di effettuare esami approfonditi, lasciando incerti i tempi di recupero. Se lo stop dovesse essere prolungato,non tornerebbe più in campo con la maglia del, mettendo a serio rischio le possibilità di un riscatto da parte del club tedesco.Un altro ostacolo è rappresentato dal suo elevato ingaggio: oltre 8 milioni di euro a stagione, una cifra che rende difficile immaginare una conferma in Germania.