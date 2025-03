Hamilton rivelazione pazzesca | non era mai successo

Leggi su Sportface.it

Sir Lewisè pronto per scrivere un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera. Dopo anni di dominio con la Mercedes, il sette volte campione del mondo ha scelto di sposare il progetto Ferrari, un matrimonio atteso da tempo e che finalmente diventa realtà. Per un pilota britannico cresciuto con il mito della Rossa, l’approdo a Maranello rappresenta il coronamento di un sogno, ma anche l’inizio di una sfida affascinante e carica di pressione. Vincere con la Ferrari significa entrare definitivamente nella leggenda.non ha più nulla da dimostrare. Il suo curriculum parla chiaro: dal debutto con la McLaren nel 2007, fino al primo titolo mondiale nel 2008, per poi passare all’era dorata con la Mercedes, con sei campionati vinti tra il 2014 e il 2020. Con oltre 100 vittorie in Formula 1, ha riscritto la storia della categoria, diventando il pilota più vincente di sempre.