Digital-news.it - Guinness Sei Nazioni 2025: Italia-Irlanda e le Sfide della Quinta Giornata in Diretta su Sky e NOW

LADELSEISU SKY E IN STREAMING SU NOWSabato 15 Marzotutte le partite inAZZURRI IN CAMPO CONTRO L'LIVE ALLE 15:15 SU SKY SPORT UNO E NOWL’edizionedelSeidi rugby è innella Casa dello Sport su Sky e in streaming su NOW. Il torneo raggruppa il meglio del rugby d’Europae vede affrontarsi le squadre nazionali di Francia, Galles, Inghilterra,e Scozia in 15dal sapore epico.Per lae ultima, occhi puntati sullo stadio Olimpico di Roma: sabato alle 15.15 in campo. La sfida sarà insu Sky Sport Uno e NOW, con un ricco pre-partita che scatterà dalle 14.30, con le leggende azzurre Diego Dominguez, Andrea De Rossi e Martin Castrogiovanni. Francesco Pierantozzi sarà il telecronista insieme a Federico Fusetti; Moreno Molla l’inviato a bordocampo.