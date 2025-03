Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Miller's Girl, Sabato 15 Marzo 2025

15sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, "’s", un dramma psicologico diretto da Jade Halley Bartlett, con Martin Freeman e Jenna Ortega. La storia segue l’incontro tra una giovane donna e il suo insegnante di scrittura, un rapporto che inizia con la condivisione di idee e passioni letterarie per poi sfociare in un’intensa relazione dalle dinamiche complesse. Con una narrazione carica di tensione emotiva, il film esplora il confine tra ispirazione e ossessione, portando i protagonisti verso una spirale di scoperte e conseguenze inaspettate.