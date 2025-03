Guardate cosa ha fatto è inaccettabile Grande Fratello il ‘caso Lorenzo’ arriva anche in Rai

Leggi su Caffeinamagazine.it

Gianni Ippoliti è tornato a parlare di Lorenzo Spolverato durante la sua rubrica a Uno Mattino in Famiglia su Rai1, affrontando ancora una volta il tema del. Il giornalista ha commentato i recenti comportamenti di Spolverato, sottolineando come, nonostante le numerose polemiche, il concorrente sembri immune a qualsiasi tipo di provvedimento.In particolare, Ippoliti hariferimento ad alcuni episodi controversi, come le prese in giro di Lorenzo nei confronti di Stefania Orlando, deridendola mentre lei stava lavando i piatti, e poi saltando sul suo letto con le scarpe, mentre altri concorrenti ridevano di quella scena. Durante l’ultima puntata, si è discusso di questi comportamenti, ma nessuno ha rimproverato il modello, considerandoli come gesti goliardici e divertenti.