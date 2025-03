Juventusnews24.com - Guardalà lo rivela sul futuro di Thiago Motta: «Se domani dovesse succedere questo, si farebbero delle riflessioni sul tecnico al di là del risultato»

di Redazione JuventusNews24, giornalista di Sky, ha parlato deldi: potrebbero essere fattevalutazioni soprattutto in un caso che prescinde dalGiovanniha parlato deldiai microfoni di Sky Sport. Ecco la sua impressione sulitalo-brasiliano della Juve, che rischierebbe soprattutto in un caso dopo la partita contro la Fiorentina.PAROLE – «Il quarto posto non è in discussione, visto che poi mancheranno nove partite alla fine e ci sono tanti scontri diretti. Però, se arriva una prestazione negativa, una prestazione timorosa o qualcosa di diverso, al di là del, qualche valutazione si farebbe».