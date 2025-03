Game-experience.it - GTA 6, il secondo trailer verrà pubblicato a breve, secondo una fonte autorevole

I fan di GTA 6 potrebbero non dover attendere ancora a lungo per ilufficiale. Difattiunaritenuta, il prossimo video del gioco sarebbe previsto per l’inizio di aprile 2025. La notizia proviene dal podcast GTA VI O’Clock, gestito da Daniel Dawkins e James Jarvis, figure di spicco nel mondo videoludico e curatori di eventi importanti come il Future Games Show e i Golden Joystick Awards. Anche se non si tratta di una conferma ufficiale, l’informazione proviene da fonti interne che avrebbero validato questa previsione.Precisiamo comunque che la scelta del periodo non sembra casuale: gli esperti del podcast hanno infatti analizzato le strategie promozionali precedenti di Rockstar Games, confrontando le tempistiche di rilascio deidi GTA 5 e Red Dead Redemption 2.