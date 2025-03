Game-experience.it - GTA 5, un video mostra l’evoluzione grafica partendo da PS3 fino ad arrivare alla Enhanced Edition

di GTA 5 negli ultimi dieci anni è stata documentata in unconfronto pubblicato da ElAnalistaDeBits, con il celeberrimo canale YouTube che ha deciso di mettere a confronto la versione originale del gioco su PS3 con la recentedisponibile su PC e console di nuova generazione. Il risultato evidenzia le numerose migliorie apportate da Rockstar Games nel tempo, che hanno reso l’open world di Los Santos più realistico e dettagliato che mai.Quando uscì su PS3 e Xbox 360 nel settembre 2013, il quinto capitolo di Grand Theft Auto rappresentava un capolavoro tecnologico per l’epoca, ma le limitazioni hardware impattavano sulla fluidità e sulla resa. Con il passaggio alle nuove generazioni di console e PC, il gioco ha beneficiato di aggiornamenti significativi: il sistema di illuminazione è stato rivisitato, gli effetti particellari come fuoco ed esplosioni sono più realistici, e la distanza visiva è stata aumentata, riducendo il fenomeno del pop-up quasi a zero.