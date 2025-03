Ilfattoquotidiano.it - Gruppo Bmw, utili in calo ma vendite EV in crescita. E nel 2028 la prima auto di serie a idrogeno

Fra i segni “-” del bilancio delBmw, ce n’è uno di cui il Ceo Oliver Zipse può andare orgoglioso: “Sulla base dei calcoli interni, le emissioni della nostra flotta sono scese per lavolta sotto i cento grammi per chilometro nel ciclo di omologazione Wltp”, assicura. Nel corso del 2024 la riduzione delle CO2 dei veicoli di nuova immatricolazione in Europa è stata di oltre 30 grammi, fa sapere il numero uno della casa bavarese.Il merito è da ascrivere non solo all’efficienza della gamma, ma anche alla quota delleelettriche sul totale commercializzato, che lo scorso anno ha raggiunto il 17% per iled è stata di quasi il 25% per Mini e di un terzo per Rolls-Royce. Lesono cresciute del 13,5% a 426.536 unità a fronte di undei volumi complessivi del 4%, 2,25 milioni.