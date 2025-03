Sport.quotidiano.net - Grosso "Tenere sempre i giri alti"

di Stefano FoglianiSASSUOLOSe si sta ai numeri, tra Cittadella e Sassuolo non c’è partita, con i veneti che hanno il peggior rendimento casalingo del campionato e il Sassuolo che, lontano dal Mapei Stadium, ha fatto 28 punti in 14 partite. E con i veneti che tra le mura ‘amiche’ hanno segnato meno di tutti e oggi (in campo alle 15) provano a fermare quello che, a dispetto dell’assenza di Laurientè, resta il miglior attacco del campionato. I numeri, però, non vanno in campo: ci vanno, in campo, un Sassuolo che, dice Fabioalla vigilia, "vuole essere pronto ad una sfida impegnativa e continuare il suo percorso", ma anche "un avversario che merita tutta la nostra considerazione, perché ha gioco e identità e, se vogliamo stare ai numeri, ha 11 clean sheet stagionali, ha battuto il Pisa, ha fatto 4 punti su 6 con la Juve Stabia e 6 su 6 con il Palermo".