Grosseto in Umbria Partita ’proibitiva’

Trasferta proibitiva per la PallavoloGiorgio Peri. Oggi, per la diciannovesima giornata di B2 femminile, la formazione grossetana di Rossano Rossi sarà sul campo della capolista Magione: appuntamento inalle 18 per un incontro davvero difficilissimo visto come le grossetane sono reduci da un ko nel turno scorso mentre le padrone di casa hanno 51 punti contro i 19 delle grossetane. Si tratta del secondo dei tre match con le prime tre del girone: dopo il ko col Trestina oggi Magione e nel prossimo turno Frosinone. Per le grossetane sarà dunque un marzo di fuoco. La speranza del tecnico Rossano Rossi è quella di racimolare qualche punto per strada in modo da farsi trovare pronto per le gare che conteranno per la permanenza nella categoria con gli scontri diretti. Anche se l’infortunio di Francesca Bacci ha complicato i piani del tecnico biancorosso, che perde una delle sue migliori realizzatrici.