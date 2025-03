Oasport.it - Griglia di partenza F1, GP Australia 2025: pole di Norris, Ferrari in quarta fila, Antonelli fuori in Q1

Calato il sipario sulle prime qualifiche del Mondialedi F1. Sul circuito cittadino dell’Albert Park di Melbourne (), la sfida è stata molto serrata tra i top-team in cerca della-position per il GP n.1 della nuova stagione. Temperature molto alte rispetto alla giornata di ieri che sono state un fattore nella messa a punto della monoposto.Lasi presentava con punti interrogativi. Nel corso delle prove libere entrambi i piloti, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, si erano lamentati di un bilanciamento non perfetto della SF-25, rispetto a chi come le due McLaren di Landoe di Oscar Piastri aveva fatto vedere un potenziale superiore. Problemi di sovrasterzo per le Rosse specialmente nell’ultimo settore del tracciatono.In tutto questo c’era curiosità anche su quello che avrebbero potuto fare l’olandese Max Verstappen (Red Bull), campione del mondo in carica, e le due Mercedes del britannico George Russell e di Kimi, cresciuti in maniera esponenziale rispetto a ieri, quando soprattutto Max aveva non pochi problemi con la sua RB21.