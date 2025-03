Formiche.net - Grane cinesi su Panama, perché la partita di BlackRock si complica

Lo storico accordo tra, il più grande gestore patrimoniale del mondo, e la cinese CK Hutchinson per rilevare due porti panamensi che darebbero agli Stati Uniti il controllo del canale, rischia di arenarsi. Motivo? Pressioni di Pechino che si stanno riflettendo sulle autorità marittime che gestiscono una delle infrastrutture più strategiche del mondo, insieme a Suez.In base all’accordo da 22,8 miliardi fortemente sostenuto da Donald Trump e al quale ha preso parte anche la società armatrice italiana Aponte, 43 porti di CK Hutchison del miliardario di Hong Kong ultranovantenne Li Ka-shing, ritiratosi da presidente nel 2018 ma attivamente coinvolto nei negoziati, saranno trasferiti al consorzio guidato da. Nella lista dei porti figurano i due a ciascuna estremità del Canale di(Cristobal e Balboa) e altri in Gran Bretagna e Germania, nel sudest asiatico, in Medio Oriente, Messico e Australia.