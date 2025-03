Lanazione.it - Grandi classici con la Brass Bros & Bass

GROSSETOLa rassegna "I concerti di Fondazione", promossa dall’Istituto musicale comunale Palmiero Giannetti prosegue con un appuntamento per gli amanti della musica. Oggi alle 17 l’auditorium Carlo Cavalieri in via Bulgaria a Grosseto ospiterà il concerto del gruppo, un ensemble di musicisti che proporranno un programma variegato e coinvolgente. L’evento è riservato ai soci di Fondazione Grosseto Cultura, con la possibilità di associarsi direttamente prima del concerto al costo di 5 euro. Sul palco si esibiranno Michele Makarovic alla tromba, Andrea Coppini al sax soprano, Marco Piccioni, Dario Sarti e Mauro Mancianti al flicorno soprano, Riccardo Tonello al trombone, Giacomo Petrucci al sax baritono, Angelo Fucci al contrabo e Daniele Bove alla batteria. Il repertorio della serata spazierà trae celebri colonne sonore, attraversando diversi generi e stili.