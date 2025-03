Isaechia.it - Grande Fratello, storica ex gieffina al veleno su Beatrice Luzzi: “Logorata dalla gelosia e dall’invidia verso gli altri”

Discussa e indiscussa protagonista della passata edizione delcontinua a far parlare di sé anche nelle vesti di opinionista.L’attrice romana fin dalle prime settimane della messa in onda del reality show si è spesso scontrata con alcuni concorrenti della Casa. Le sue parole contro Shaila Gatta ad esempio avevano destato così clamore tale da riempire le pagine dei rotocalchi e i contenitori televisivi. Non è passata inosservata al pubblico nemmeno la sua ‘guerra fredda’ con Cesara Buonamici. Stando ai rumor, fra le due ci sarebbe maretta.Nel corso dell’ultima puntata andata in onda giovedì 13 marzoha avuto anche un duro testa a testa con Stefania Orlando, uno scontro dal quale, secondo il web, sarebbe uscita con le ossa rotte.Sono diverse le persone che negli ultimi tempi hanno puntato il dito contro la, come ad esempio i suoi ex compagni di avventura Massimiliano Varrese e Anita Olivieri.