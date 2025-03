Dilei.it - Grande Fratello, slitta la puntata finale: la colpa è di Ilary Blasi

Leggi su Dilei.it

La data delladelpotrebbere ancora: non c’è ancora certezza assoluta, ma così si vocifera nei corridoi di Mediaset. Pare infatti che il reality show potrebbe proseguire ancora una settimana con unaspeciale, per consentire adi risolvere alcune questioni organizzative con il suo nuovo programma The Couple.la? Cosa c’è in balloDa qualche tempo è cosa nota che la data delladelè stata fissata per il 31 marzo, a sei mesi dall’inizio della messa in onda. Una lunga edizione – che non ha registrato gli ascolti che la rete auspicava e che è stata travolta dalle polemiche in più di un’occasione – il cui capitolopotrebbere ancora.È quello che si vocifera tra i corridoi di Mediaset: la programmazione potrebbe cambiare a causa di alcuni ritardi all’interno dell’organizzazione di The Couple, la nuova trasmissione condotta da