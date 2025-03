Isaechia.it - Grande Fratello, la Rai rincara la dose sul caso Lorenzo Spolverato: la frecciata agli autori del reality

Continuano a far discutere i recenti comportamenti del concorrente del, che negli ultimi giorni ha fatto insorgere il web per via di alcuni atteggiamenti poco carini nei confronti della sua (ormai ex) coinquilina Stefania Orlando, eliminata nel corso dell’ultima puntata (QUI il resoconto).Nei giorni antecedenti alla puntata, infatti,ha espresso la poca simpatia che provava nei confronti della Orlando prima facendo gesti poco carini alle sue spalle mentre lei stava lavando i piatti e poi saltando sul suo letto con le scarpe.Gesti che hanno provocato l’insurrezione di buona parte del web, che ha trovato poco consoni i comportamenti del concorrente, scrivendo anche al Codacons affinché venissero presi provvedimenti nei suoi confronti.Il Codacons, dal canto suo, ha provveduto a rispondere alle richieste dei consumatori inviando una lettera a Pier Silvio Berlusconi, affinché intervenisse direttamente, ma al momento non sono state prese decisioni in merito.