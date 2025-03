Tvzap.it - “Grande Fratello”, la bomba di Biagio D’Anelli sul televoto

News TV. La trentanovesima puntata del, andata in onda giovedì 13 marzo in prima serata su Canale 5, si è chiusa con le consuete nomination che hanno messo cinque concorrenti a rischio eliminazione. Tra tensioni e strategie, i finalisti hanno votato in segreto, mentre gli altri concorrenti si sono espressi con nomination palesi nella Mistery Room, generando scontri e polemiche. Tuttavia, un elemento cruciale potrebbe influenzare l’esito di questa settimana: l’intervento dell’esperto di gossip ed ex concorrente delVip,, che ha svelato dettagli inediti sul meccanismo del. Leggi anche: “Il finale è già scritto”, i dubbi del pubblico del “GF”: chi sarebbe il presceltoLeggi anche: Stefania eliminata dal GF, la frase di Lorenzo insospettisce il pubblico: “Lui lo sapeva già”Scontro tra Shaila e Tommaso sulle nominationUno dei momenti più accesi della serata si è verificato quando Shaila Gatta ha scelto di nominare Mariavittoria Minghetti.