Grande Fratello, il fratello di Javier rompe il silenzio

Juan Martinez, fratello di Javier, si espone sui finalisti ad un passo dal gran finale. Martinez non ha ancora conquistato un posto in finale insieme alla sua amata Helena Prestes. Attualmente in finale sono arrivati Lorenzo, Jessica e Zeudi. Juan Martinez intervistato da Lorenzo Pugnaloni si è esposto sui finalisti ad un passo dal gran finale affermando:"I finalisti? Sono contento per Jessica(Morlacchi, ndr), lei mi è molto simpatica. Zeudi(Di Palma, ndr) si è dimostrata una bravissima giocatrice, ha saputo sfruttare varie occasioni per garantirsi un posto in finale. Lorenzo, invece, lo trovo a tratti infantile, molto manipolatore e narcisista.