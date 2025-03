Anticipazionitv.it - Grande Fratello, il fratello di Javier parla della squalifica di Lorenzo: le parole di Juan

Martinez,diMartinez, ha seguito con attenzione l’edizione del. Dopo la sua ospitata nella Casa, ha rilasciato dichiarazioni forti sui finalisti e su alcuni concorrenti. Ha elogiato Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma, ma ha criticato duramenteSpolverato. Ha inoltreto del rapporto che ha instaurato con Shaila Gatta, definendolo tossico. Scopriamo cosa ha raccontato aPugnaloni.Martinez e la sua opinione sui finalisti delMartinez ha espresso il suo parere sui finalisti del. “I finalisti? Sono contento per Jessica (Morlacchi, ndr), lei mi è molto simpatica. Zeudi (Di Palma, ndr) si è dimostrata una bravissima giocatrice, ha saputo sfruttare varie occasioni per garantirsi un posto in finale.