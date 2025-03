Movieplayer.it - Grande Fratello, il Codacons contro la truffa del televoto: oggi l'esposto in Procura a Milano

Leggi su Movieplayer.it

Le associazioni dei consumatori hanno messo nel mirino il reality show di Canale 5: sotto accusa il sistema deldopo le parole di Alfonso Signorini a Striscia La Notizia Ilfinisce nuovamente sotto accusa. Ile Assourt stanno preparando unper il possibile reato diaggravata in merito alle modalità deldel reality show. Come riportato da Adnkronos, l'associazione dei consumatori depositerà domani alladella Repubblica diun documento in cui si chiede di fare chiarezza sulle dinamiche di voto della trasmissione in onda su Canale 5. Perché ilvuole presentare unilA spingere l'Associazione Consumatori verso questa decisione sarebbero state le dichiarazioni rilasciate da Alfonso Signorini a Striscia la Notizia, durante la consegna del .