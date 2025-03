Iltempo.it - Gran CarosElly - La piazzetta dei vip pro ReArm: Pd dalla pace allo show

Come un fidanzato altezzoso che si ostina a rifiutare i gesti di buona volontà che la partner gli offre, con generosa arrendevolezza. Come l'ultimo a Strasburgo: lei perde per strada mezzo partito, si dissocia dai socialisti, e lui, con quel sorrisetto perfido che hanno i campioni delle liti temerarie (chiedere a Beppe Grillo) la liquida in malo modo: «L'astensione è equivoca, devi liberarti dai riformisti». Insomma l'amore disperato di Elly Schlein e Giuseppe Conte, non si sopportano ma devono sottostare a una convivenza forzata, che barba, che noia. E dire che il cerimoniere, Michele Serra, che è rimasto un uomo di "Cuore", si è fatto in quattro per ospitare la "reunion", un'attenta coreografia, Piazza del Popolo invasa dalle bandiere arcobaleno, e loro due, Elly e Giuseppi, stretti dall'abbraccio del popolo, nuovi eroi dell'internazionale contro la "spregevole" tedesca.