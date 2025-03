Agi.it - GP d'Australia. Piastri brilla a Melbourne, delusione Ferrari

AGI - Aprendono il via le qualifiche del GP d'sul circuito dell'Albert Park. Nella terza e ultima sessione di prove libere, Oscarè arrivato primo. Il pilota di casa, della McLaren, è stato il più veloce registrando il suo best lap in 1:15.921. In seconda posizione il pilota della Mercedes George Russell a +0,0039 secondi, e in terza posizione Max Verstappen, della Red Bull, a +0,081. Qualifiche e Eliminazioni Andrea Kimi Antonelli è tra i cinque piloti eliminati nella Q1, nelle qualifiche del GP d', gara d'esordio del Mondiale 2025 di Formula 1. Gli altri esclusi sono Nico Hulkenberg (Kick Sauber), Liam Lawson (Red Bull), Esteban Ocon e Oliver Bearman (Haas). Il miglior tempo è stato ottenuto da Lando Norris con la McLaren, davanti a George Russell con la Mercedes e a Max Verstappen, terzo con la Red Bull.