Gp d’Australia. Delusione Ferrari nelle qualifiche. Prima fila McLaren, Norris in pole

AGI - Dominiorelegate in quarta. Ladella stagione è firmata Lando, che nell'ultima manche delledel Gran Premio d'- gara inaugurale del Mondiali di Formula 1 2025 - piazza la zampata vincente in 1'15"096 conquistando la decimadella carriera. Al suo fianco scatterà domani inil compagno di squadra e beniamino di casa Oscar Piastri, secondo per appena 84 millesimi. Terzo tempo per il quattro volte campione del mondo Max Verstappen, più lento di 0"385 rispetto acon la sua Red Bull, che scatterà davanti a George Russell (Mercedes). Terzaun po' a sorpresa con Yuki Tsunoda (RB) e Alexander Albon (Williams) che al tramonto della qualifica riescono a mettersi davanti alle. Inizio di stagione complicato per le Rosse: Charles Leclerc non riesce a fare meglio del settimo tempo a oltre sei decimi e mezzo da, ottavo Lewis Hamilton nella suaqualifica col Cavallino.