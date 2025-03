Quotidiano.net - Gori ha votato sì: "È mancato confronto. Male: il tema è serio"

Giorgio, lei è tra i dieci europarlamentari del Pd che hannoa favore della risoluzione al piano di Ursula von der Leyen. Il Pd, quasi da tradizione, si è spaccato. "Avrei auspicato il voto favorevole di tutti. Avremmo evitato di trovarci in una posizione debole tra i socialisti europei, che hain massa la risoluzione, che peraltro non ha come oggetto solo il piano von der Leyen. Dentro ci abbiamo messo molto del nostro, evidenziando temi che a noi stanno a cuore, come il superamento della frammentazione che oggi caratterizza i sistemi di difesa europea, in vista di una maggiore convergenza. Il piano è un punto di partenza, non di arrivo". Insomma non è perfetto. "No, anche se noi pensiamo che la cornice politica sia quella giusta. E lo pensano non solo i socialisti ma anche il Ppe: tutti a favore dell’indirizzo degli investimenti nella direzione più corretta ed efficace, per evitare sprechi di denaro e ottimizzare le risorse comuni.