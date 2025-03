Impresaitaliana.net - Google Workspace, ora l’intelligenza artificiale disponibile per Presentazioni e Meet

Daannunciano di aver potenziato la produttività delle pmi italiane con nuove funzionalità di AIMilano.anche in italiano con Gemini, novità pere nuove funzionalità di intelligenza. Cosìcon una nota informa gli utenti di aver avviato un processo teso ad aumentare la produttività di aziende ed utenti italiani facilitando la creazione di contenuti e la gestione delle riunioni e quindi innovando.«Per i professionisti italiani, realizzarecoinvolgenti ora è ancora più semplice. Gemini nel pannello laterale didiventain italiano1, offrendo accesso immediato a potenti strumenti di intelligenza– dichiara– Gli utenti possono generare immagini di alta qualità da inserire direttamente nelle loro diapositive, riassumere dati complessi in punti chiave, fare brainstorming per idee innovative e creare nuove diapositive, sfruttando le informazioni provenienti dai loro documenti esistenti e da altri dati di».