Google lancia AI Mode e segna la fine dei clic

ci riprova con le AI. Lo scorso anno il motore di ricerca avevato, inizialmente in fase sperimentale solo negli Stati Uniti, il servizio AI Overview, con cui l’utente riceveva risposte scritte, generate dalle intelligenze artificiali. Al posto di cercare sul web e poi vagliare i risultati offerti da, quindi, AI Overview rispondeva direttamente. O ci provava. Ascolta il podcast sullo stesso argomento Perché il lancio del servizio non andò proprio alla grande e fece discutere a lungo sugli errori e le “allucinazioni” prodotte dall’AI, spacciate per risposte attendibili. In un caso ormai famigerato, AI Overview consigliò di rendere la pizza più filante aggiungendo della colla vinilica, in altri si inventò o confuse dei fatti storici. Ma soprattutto, il servizio dimostrò di non cogliere l’umorismo e il sarcasmo, territori poco comprensibili ailli linguistici: quando un utente domandò aquali fossero i benefici di correre tenendo in mano delle forbici, attività notoriamente pericolosa, AI Overview rispose che poteva fare bene alla circolazione, ad esempio.