Spazionapoli.it - Godin pazzo di Conte: “Ti cambia la vita”. Vi svelo in cosa è diverso dagli altri

Leggi su Spazionapoli.it

Diego, ex bandiera dell’Atletico Madrid e difensore dell’Inter, ha parlato di Antonio: le dichiarazioni speciali per l’allenatore del Napoli Intervistato in esclusiva da Cronache di Spogliatoio, Diegoha parlato di Antonio. Lo spagnolo ha avuto la fortuna di essere allenato dall’attuale tecnico del Napoli, durante la sua esperienza all’Inter. Un’avventura che gli hato laprofessionalmente e non solo. Nelle parole utilizzate durante la chiacchierata con i colleghi, è trasparso tutto il suo amore e riconoscimento nei confronti dell’allenatore leccese.esalta: le dichiarazioni inaspettate“Il primo anno in cui ti allena,tila“.Inizia così l’intervista dell’ex capitano dell’Atletico Madrid. Un calciatore che di esperienza ne ha fatta tanta, ma che mai aveva incontrato un personaggio come lui.