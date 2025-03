Justcalcio.com - Goal Line Technology per tutto il campo: la Fifa ci lavora, ecco cosa cambia | Serie A

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-15 20:12:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com:peril: laciA Calciomercato.com Homeperil: laciAddio rimesse laterali o corner dubbi. Lastando per estendere la, già usata per decretare se la palla abbia superato o meno laa di porta e quindi per decidere tra ile il no, anche a tutte le altree esterne e quindi peril