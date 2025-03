Formiche.net - Gli F-35 sono questione di sicurezza nazionale e credibilità internazionale. Parla Speranzon

“Il concetto di ‘riarmo’ genera una narrativa errata. L’Europa non si sta preparando a fare la guerra, ma a garantire la pace”. Ne è convinto il senatore di Fratelli d’Italia, Raffaele, membro della Commissione esteri/difesa che affida a Formiche.net una riflessione ampia che tocca i temi del Rearm Ue, del votomentare per gli F-35, dei rapporti (anche italiani) con l’amministrazione americana in un’ottica costruens rispetto alle esigenze della nuova commissione europea. “Il legame transatlantico garantisce stabilità e deterrenza, soprattutto in un mondo dove le minaccesempre più complesse. Una divergenza strutturale tra le due sponde dell’Atlantico comprometterebbe ladell’intero dispositivo difensivo occidentale”.Le mosse di Donald Trump stanno accelerando la difesa comune europea?Trump, con la sua pressione sugli alleati Nato per aumentare la spesa militare, sta certamente scuotendo l’Europa.