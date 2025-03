Iodonna.it - Gli Anni 60 sono stati anni “giovani”, abitati da grandi speranze collettive. E molti, oggi li rievocano, in libri e spettacoli

Leggi su Iodonna.it

60. Era il 1965. Bruno Lauzi cantava Ritornerai, l’anno dopo Caterina Caselli avrebbe intimato Nessuno mi può giudicare e nel 1967 arriva la Proposta (Mettete dei fiori nei vostri cannoni) de I Giganti. Tre titoli a ricordare come ci si svegliava al mattino in quegli, sognando. L’amore. Ma anche la pace. E sempre in grande. Insieme. E la nostalgia è lì. Dietro l’angolo. La rinascita fashion degli zoccoli ortopedici: le calzatureSessantatornate Xromanzi,teatrali, saggi danno a questo sentimento un nuovo spessore.