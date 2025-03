Impresaitaliana.net - Giustizia per Vincenzo, il 2 aprile la manifestazione in sua memoria

Cuozzo è un bambino che è morto 5 anni fa, il 2associazioni e cittadini hanno organizzato una fiaccolata per ricordarloVillaricca. «La luce brilla anche se non c’è più la stella». Questa la frase di un film pronunciata da uno dei personaggi preferirti daCuozzo che 5 anni fa purtroppo è morto a causa di un linfoma.«Il 2è il giorno in cui mio figlio è stato strappato via dall’amore della sua famiglia. Quest’anno ricorrerà il quinto anniversario della sua scomparsa – afferma Lina Pierro, la mamma – Grazie all’aiuto di tante persone abbiamo organizzato una fiaccolata in suaper far si che non venga mai dimenticato».«Quest’anno voglio far brillare ancora la luce dianche se lui fisicamente non c’è più» dichiara la mamma Lina in un video affidato ai social e diffuso anche dall’Associazione Le Mamme di Miriam presieduta da Antonietta Moccia.