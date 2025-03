Bollicinevip.com - Giuseppe Giofrè, il ballerino italiano che conquista il mondo

: ilcheilDalla vittoria ad “Amici” al successo internazionaleè inarrestabile. Il, ormai nome di punta nel panorama internazionale, ha ammaliato il, affiancando Jennifer Lopez in un’esibizione che ha infiammato il pubblico e ha fatto il giro del web. La performance, carica di energia e sensualità, ha confermato il talento di, un artista capace di dominare la scena accanto alle popstar più influenti del.Il talento e la formazione diPH WPL’intesa con JLo è stata impeccabile: ogni movimento studiato, ogni passo carico di potenza ed eleganza, in un mix perfetto tra tecnica e spettacolo. Nato a Gioia Tauro nel 1993,ha coltivato la passione per la danza fin da bambino, sostenuto dal fratello Gianni.