Calciomercato.it - Giuntoli punta Fofana: ecco il prezzo chiesto alla Juventus

Leggi su Calciomercato.it

I bianconeri avrebbero messo gli occhi sul calciatore protagonista di un’annata positiva, ma il costo per ora è altissimo: 50 milioniLa Juveil quarto posto come obiettivo minimo e imprescindibile per il presente ma soprattutto il futuro del club. Fuori da Champions e Coppa Italia, oltre che dlotta scudetto, la squadra di Thiago Motta ha l’ultimo traguardo da non fallire. E non è detto che centrandolo salverà la panchina a fine stagione, quandoe la società decideranno se andare avanti con lui o cambiare subito, prima del Mondiale per Club. Di sicuro, a prescindere dal prossimo allenatore, la rosa andrà rinforzata soprattutto in alcuni reparti. Non è bastato il mercato spendaccione della scorsa estate, con i rinforzi arrivati poi anche a gennaio.Cristiano(LaPresse) – calciomercato.