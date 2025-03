Ilrestodelcarlino.it - Giornate del Fai il 22 e 23 marzo. Si apre la casa del Risorgimento

Luoghi privati, nascosti o segreti, ma ricchi di storia e di cultura. Meraviglie architettoniche di cui ogni luogo va fiero. Oppure grandi vestigia le cui vicende si perdono nella memoria ingannevole degli uomini. Sono tutti obiettivi del Fai, il Fondo per l’Ambiente italiano che, in occasione del proprio cinquantennale, accende quest’anno un faro su 750 luoghi speciali in 400 città italiane. C’è anche Cesena e il suo territorio, tra queste. Occorrerà mettersi in fila nelle giornata di sabato 22 e domenica 23, per visitare - accompagnati dagli apprendisti ciceroni - i quattro luoghi prescelti.le sue porteComandini, la cui famiglia ha dato stimolo alla storia risorgimentale della nostra città; vivrà di nuove vibrazioni il rifugio antiaereo di viale Mazzoni; sia visitatori e appassionati l’Officina dell’Arte di Case Frini, antico opificio per la lavorazione del ferro oggi spazio espositivo della pittura cesenate di oltre un secolo; conduce sulle tracce del castello medievale l’iniziativa urbana nel centro di Savignano sul Rubicone.