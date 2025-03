Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla il Ponte 2 Giugno si illumina di viola

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 15 marzo 2025- Questa sera, in occasione della “del” istituita per sensibilizzare le persone sui disturbi alimentari e della nutrizione, ildi Fiumicino verràto di, al fine di sensibilizzare la comunità sull’importanza di affrontare una problematica sociale e sanitaria purtroppo molto diffusa.L’zione delrappresenta un gesto simbolico, per mettere in evidenza la necessità di promuovere il rispetto e la comprensione nei confronti delle persone colpite dai disturbi del comportamento alimentare. Un atto di solidarietà, destinato a far emergere il bisogno di supporto psicologico, emotivo e medico per chi combatte contro queste difficoltà, ma anche di avvicinare la comunità a temi spesso poco discussi e fraintesi.