Zon.it - Giornata di sensibilizzazione contro i disturbi alimentari organizzata dal Forum dei Giovani

Leggi su Zon.it

Tanti gli spunti emersi dalla ???????? ?? ????????????????? ?????? ? ???????? ??? ????????????? ??????????,daldeidi Pellezzano e tenutasi stasera presso l’Aula Consiliare di Palazzo di Città.Il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, esprime le più sentite congratulazioni ai ragazzi del, in grado di organizzare un evento su un argomento molto delicato, il cui dibattito è fondamentale per rompere il silenzio e abbattere i pregiudizi che circondano queste problematiche.I ringraziamenti al Vice Sindaco, ??????? ??????, per aver rivolto i saluti istituzionali a nome mio e dell’intera Amministrazione Comunale e all’Assessore alle Politicheli ?????? ????? per aver supportato l’iniziativa promossa daldei. Un ringraziamento esteso anche alla ????.