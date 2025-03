.com - Giorgio Poi pubblica il singolo Uomini contro insetti, in arrivo il nuovo album

Poi torna con, un brano che anticipa il suo atteso quartodi ineditiA tre anni di distanza dall’ultimoGommapiumaPoi, produttore, polistrumentista e cantautore tra i più influenti e riconoscibili della scena musicale italiana, torna con, un brano da lui interamente scritto, composto, prodotto e suonato, che anticipa il suo atteso quartodi inediti in uscita per Bomba Dischi / Sony Music.Una canzone senza ritornello che scorre lieve come un flusso di pensieri, tra finte spiagge da cartolina, bombe nucleari sugli alveari, ricordi sbiaditi d’infanzia e frammenti di vita quotidiana. Immagini poetiche e surreali puntellate da un’ironia lucida, sottile e spiazzante che da sempre contraddistingue la sua scrittura: Mi hai lasciato sulle labbra il rosso dell’alchermes, e il tuo herpes/ Bucare il cielo con uno sputo, cercavi Dio ma non l’hai trovato e ti torna indietro perché d’altronde, citando i versi che chiudono il pezzo, “le canzoni sono sempre ridicole, scusate lo so”.