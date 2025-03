Thesocialpost.it - Giorgia Meloni si unisce ai “Volenterosi”: avrà un ruolo come mediatore

Leggi su Thesocialpost.it

La presidente del Consiglioparteciperà al vertice in videoconferenza promosso dal primo ministro britannico Keir Starmer, dedicato ai cosiddetti Paesi “”, impegnati nel rafforzare il sostegno all’Ucraina e nella costruzione di una futura architettura di sicurezza europea. La decisione, maturata dopo un confronto diretto con Starmer, conferma l’intenzione dell’Italia di mantenere undi equilibrio tra Europa e Stati Uniti, pur aderendo attivamente al coordinamento europeo.L’iniziativa britannica arriva in una settimana di intensa attività diplomatica. La Francia di Emmanuel Macron ha riunito a Parigi oltre trenta capi di Stato maggiore europei, tra cui, per l’Italia, il generale Luciano Portolano, presente in qualità di osservatore. A seguire, un incontro ristretto si è tenuto tra i ministri della Difesa di Francia, Germania, Italia, Polonia e Regno Unito per coordinare le strategie di sostegno a Kiev.