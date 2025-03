Lettera43.it - Giorgetti smentisce la lite con Meloni: «Tutte balle». E sulla Difesa: «Singolare spendere miliardi ora»

Il ministro dell’Economia Giancarloha smentito di aver litigato con la premier Giorgiaall’ultimo Cdm come riportato da alcuni quotidiani. «Naturalmente sono, ma se i giornalisti decidono che è cosi è inutile che smentisci», ha detto all’evento della Lega intitolato Tutta un’altra economia: la sfida del valore tenutosi ad Ancona sabato 15 marzo. Tra i temi affrontati nel suo intervento, i dazi di Trump e il piano di riarmo europeo da 800proposto da Ursula von der Leyen. Sul primo punto ha affermato che il tycoon «fa casino e vuole mettere i dazi perché pensa che in questo modo difende i giusti diritti delle imprese americane, ma io dico che è l’occasione buona per discutere di come difendere i giusti diritti delle imprese italiane». Anche delle migliaia di imprenditori «che hanno dovuto chiudere per la concorrenza sleale che arrivava dalla Cina e da questi Paesi».