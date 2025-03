Secoloditalia.it - Giorgetti ridicolizza i retroscena: «Leggo che avrei litigato con Meloni. Tutte balle, ma tanto smentire è inutile…»

Giancarlochesulle presunte liti tra lui e Giorgia; Matteo Salvini che ribadisce che il governo non solo arriverà al 2027, ma punta al 2032, e che rilancia la candidatura del governatore di FdI Francesco Acquaroli alla guida delle Marche. Riunita ad Ancona per l’evento “Tutta un’altra economia, la sfida del valore”, il primo dei tre appuntamenti in vista del Congresso Federale, la Lega torna a smontare speranze e ricostruzioni di quanti cercano fratture nel centrodestra.: «checon»«che ioconall’ultimo Cdm, naturalmente sono. Ma se i giornalisti decidono che è cosi è inutile che smentisci», ha detto il ministro dell’Economia, soffermandosi poi sui temi legati alla sua delega.